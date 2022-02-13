اليوم السابع
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محمود محيى الدين: مجمع بنبان هو الرابع عالميا من حيث الكفاءة

الأحد، 13 فبراير 2022 12:59 م
محمود محيى الدين: مجمع بنبان هو الرابع عالميا من حيث الكفاءة محمود محيى الدين
بيشوى رمزى

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قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة الدكتور محمود محيى الدين، إن المنطقة العربية سوف تحتضر خلال عامين بسبب التغيرات المناخية، موضحا أن ذلك يطرح تساؤلات حول كيفية الاستفادة من قمتي المناخ المقبلتين في مصر والإمارات.
 
وأضاف محيى الدين في كلمته، أمام الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن مصر تعمل على تطوير قدراتها في مجالات الزراعة والصناعة التكنولوجيا لتتوافق مع المعايير البيئية.
 
وأشار محيى الدين إلى مجمع بنبان، موضحا أنه الرابع عالميا من حيث الكفاءة، مشددا على ضرورة العمل دعم مثل هذه المشروعات في المرحلة المقبلة وتعزيز الاستثمارات المتوافقة مع البيئة.

محمود محي الدين

المنطقة العربية

جامعة الدول العربية

الاسبوع العربي للتنمية المستدامة

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