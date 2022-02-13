محمود محى الدين: "حياة كريمة" أحد أفضل المشروعات التنموية على مستوى العالم

كتب ـ بيشوى رمزى

قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن التقرير الذى تقدمه مصر هو الاول من نوعه على مستوى العالم حول تمويل التنمية المستدامة، موضحا أنه ينبغي أن يكون بداية لخطوات مماثلة من الدول العربية.

وأشار، في كلمته أمام الاسبوع العربي للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، إلى أن التقرير باعتباره الأول من نوعه فله مزايا السبق، موضحا أن المقصد النهائي منه هو ترجمة لأهداف التنمية المستدامة الـ17، والقائمة على الشراكة، حيث يشهد مشاركة من قبل العديد من المؤسسات، سواء الحكومية او البنك المركزى او الامم المتحدة او الجامعة العربية او غيرهم.

وأضاف أن التقرير يتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تقوم على أهداف الدولة المصرية لتحقيق التنمية، موضحا أن 24 خبيرا شاركوا في اعداد التقرير، والذي يتكون من 13 فصلا، عبر القضاء على الفقر وتحقيق المساواة مع الاخذ في الاعتبار البيئي.

وأشار إلى أن مصر شهدت تراجعا ملحوظا في معدلات البطالة ولكن يبقى هناك تفاوتا بين الجنسين، وهو ما ينطبق على الدخل فهناك زيادة في الدخول ولكنها تتفاوت بين المناطق الحضرية والريفية.

ولفت إلى برنامج الإصلاح الذى أطلقته مصر، في 2016، موضحا أنه ساهم في تحقيق تنمية اقتصادية، مشيدا بمشروع حياة كريمة والتي تمثل أحد أفضل المشروعات في العالم على الإطلاق في المجال التنموى.