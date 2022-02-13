محافظ شمال سيناء: توزيع التجمعات التنموية كمرحلة أولى أبريل المقبل

أعلن عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على الإعداد النهائى لتوزيع التجمعات العمرانية اعتبارا من أول أبريل المقبل، وأوضح فى بيان صحفى أن يكون التوزيع المرحلة الأولى فى 25 أبريل لمقبل .

وأشار إلى أنه اليوم ترأس اجتماعا بحضور مسئولى أجهزة وقطاعات: التعمير والزراعة والرى والصحة والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة والمياه وتنمية القرية وشئون العاملين وغيرها من الجهات المعنية .

وأشار لضرورة تجهيز التجمعات التنموية من منازل ومساحات أراضى قدرها 5 أفدنة لكل منزل السابق الإعلان عنها فى أكتوبر الماضى، ويضم كل تجمع: "المدارس والوحدات الصحية والمساجد ومراكز الشباب والدواوين و10 محلات تجارية ووحدات التحلية والجمعيات الزراعية إلى جانب تواجد أدوات الرى والشتلات الزراعية، وهناك دراسة لإقامة مراكز فرعية لبحوث الصحراء للتوعية بالمحاصيل الممكن زراعتها فى كل تجمع طبقا لنوعية التربة والمياه وغير ذلك من المعاملات .

وشدد المحافظ على ضرورة جاهزية جميع التجمعات للتوزيع الكترونيا كمرحلة أولى فى 25 أبريل المقبل .. كما وجه بتخصيص العناصر اللازمة والمناسبة لإدارة التجمعات وتوفير طواقم ادارية لها وتوفير الادارة اللازمة لكل تجمع بتشغيل المنشآت كمرحلة أولى لإمداد تلك التجمعات بالخبز والخضار حتى يتم عمل اتحاد للشاغلين بكل تجمع .. علاوة على محطة تحلية يتم تشغيلها عن طريق شركة المياه، وعمل شبكات داخلية لتوصيلها إلى المنازل داخل كل تجمع .

وكلف المحافظ جميع الجهات المعنية بزيارة مناطق التجمعات بالقرى للتعرف عليها والترتيب النهائى لتوزيع المرافق واستكمال الناقص منها حتى يتم استكمالها لتكون جاهزة قبل موعد التوزيع المحدد كمرحلة أولى فى 25 أبريل المقبل .

ومما يذكر أنه سيق الاعلان عن طرح التجمعات التنموية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء خلال أكتوبر الماضى بإجمالى عدد 17 تجتمعا تنمويا " سكنى / زراعى " من بينهم 10 تجمعات بشمال سيناء و7 تجمعات أخرى بجنوب سيناء .. حيث تم التقديم إلكترونيًا، وسيتم التوزيع الكترونيا كمرحلة أولى فى 25 أبريل المقبل.