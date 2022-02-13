محافظ سوهاج يشارك فى ختام مهرجان "جامعات الجنوب" بالوادى الجديد

سوهاج محمود مقبول

شارك اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، صباح اليوم، فى فعاليات ختام مهرجان "جامعات الجنوب"، والذى تستضيفه محافظة الوادى الجديد، بمشاركة 11 جامعة مصرية، خلال الفترة من 10 وحتى 14 فبراير الجاري، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية.

وتشمل فعاليات ختام المهرجان تفقد وافتتاح بعض المشروعات الخدمية بمحافظة الوادى الجديد، والمشاركة فى ماراثون للدراجات، وماراثون للمشي، بالإضافة إلى لقاء مفتوح مع شباب الجامعات، وزراعة عدد من النخيل بحديقة 30 يونيو بمدينة "الخارجة"، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة.

يذكر أن جامعة الوادى الجديد، شهدت اليوم الأحد، ختام فعاليات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى نسخته الثالثة بملاعب الصالة المغطاة، وذلك بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، ومشاركة وفود الجامعات حيث يتم تنفيذه فى الفترة من 10 إلى 14 من فبراير الجاري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وقال الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى نسخته الثالثة بملاعب الصالة المغطاة بمشاركة وفود الجامعات حيث يشارك فى المهرجان 11 جامعة من جامعات الجنوب، وتشمل جامعة الوادى الجديد، وجامعة الأزهر بأسيوط وجامعة جنوب الوادى وجامعة أسيوط وجامعة سوهاج وجامعة النهضة وجامعة بنى سويف، وجامعة دراية وسفنكس.

وأضاف حرباوى، أن المهرجان يتضمن مسابقات فى ألعاب كرة القدم طلبة وطالبات والكرة الطائرة طلبة وطالبات وألعاب القوى جرى 100 متر، وثب طويل، دفع جلة وتنس طاولة وألعاب إلكترونية، بالإضافة إلى برنامج ترفيهى لزيارة المعالم السياحة والأثرية.



المحافظ يشارك في ختام مهرجان الجامعات بالوادي الجديد



المحافظ يشارك في ختام مهرجان الجامعات بالوادي الجديد



المحافظ يشارك في ختام مهرجان الجامعات بالوادي الجديد



المحافظ يشارك في ختام مهرجان الجامعات بالوادي الجديد



المحافظ يشارك في ختام مهرجان الجامعات بالوادي الجديد



المحافظ يشارك في ختام مهرجان الجامعات بالوادي الجديد



المحافظ يشارك في ختام مهرجان الجامعات بالوادي الجديد