محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/ 2022 الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 78.4 % ، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

نتيجه الشهاده الاعداديه

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة الشهادة للصف الثاني تلمذة صناعية بنسبة نجاح 100 %، وهنأ محافظ جنوب سيناء الطلاب والطالبات متمنيًا لهم دوام التوفيق، وتحقيق تفوق في نهاية العام الدراسي.

نتيجه الشهاده الاعداديه

ومن جانبه، أثنى وكيل الوزارة على دعم محافظ جنوب سيناء للعملية التعليمية بمدن المحافظة ووديانها، وأكد على أنه قبل بدء الإمتحانات تم التشديد على ضرورة تقليل عدد الطلاب داخل اللجان في اللجنة الواحدة والتنبيه علي الملاحظين والطلاب بارتداء الكمامات، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وتشكيل غرفة عمليات فرعية لكل إدارة تعليمية، يتم التواصل من خلالها، مع ضرورة عقد اجتماع مع الملاحظين من قبل رئيس اللجنة.



محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية (1)



محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية (2)



محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية (3)