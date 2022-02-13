محافظ المنوفية: تطعيم أكثر من 300 ألف مواطن منذ بدء حملة التطعيم ضد كورونا

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم تطعيم 324 ألفا و863 مواطنا منذ انطلاق فعاليات حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا تحت شعار (لا انتظار- لا زحام)، والتى تم إطلاقها يوم 8 فبراير الجاري والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 24 فبراير الجاري ، والتي تستهدف جميع الفئات والأعمار بدءًا من 12 عاما وكبار السن و ذوى الهمم وغير القادرين، مشيرا إلى تذليل كافة العقبات وتقديم أوجه الدعم اللازم من كافة الأجهزة التنفيذية لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن حصيلة الخمسة أيام ، تضمنت تطعيم 284 ألفا و 767 مواطنا جرعة أولى ، 34 ألفا و 510 مواطنين (جرعة ثانية) ، 5 آلاف و586 مواطنا (جرعة ثالثة) بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال انتشار 1700 فرقة ثابتة ومتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة) تستهدف الوصول لمختلف الفئات والأعمار دون اشتراط التسجيل المسبق علي المنظومة الإلكترونية لوزارة الصحة لضمان تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول لأعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة.

وناشد محافظ المنوفية أهالي وأبناء المحافظة بسرعة التوجه للمراكز الطبية وفرق تلقى اللقاح المنتشرة بأرجاء المحافظة للحصول علي التطعيم ضد فيروس كورونا حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم .