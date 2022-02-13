محافظ الغربية يترأس الاجتماع الأسبوعى لشركات الرصف.. صور

الغربية ـ عادل ضرة

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة أعمال الرصف التي تتم داخل مدن المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، رؤساء المدن وممثلي الشركات المنفذة للرصف.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية مع كل مركز ومدينة مدى تقدم الأعمال، مشدداً على أن أعمال الرصف التي ستنفذها الشركات خلال خطة هذا العام ستشمل (عمل أرصفة ، وضع بلدورات ، وضع أعمدة إنارة ديكورية وبالوعات لصرف مياه الأمطار) .

وأكد المحافظ، أن انعقاد الاجتماع الدوري يأتي لإزالة كافة المعوقات والتشابكات بين جميع المرافق والهيئات من أجل تنفيذ كافة أعمال الرصف على أكمل وجه وطبقاً للجدول الزمني، مكلفاً الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بمعاينة شوارع حي أول وثان المحلة بحضور شركات الرصف والمرافق وعرض تقرير عن مدى تقدم الأعمال.

وأشار رحمي، إلى أن أعمال الرصف هذا العام تتم داخل المدن فقط من خلال الخطة الاستثمارية، في حين سيتم رصف الطرق داخل القرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتم الآن داخل مركز زفتى إلى جانب مراكز (كفر الزيات ، المحلة ، بسيون وقطور) والتي تم الإعلان عن انضمامهم للمبادرة مؤخراً.

يُذْكَرْ أن المحافظة مستمرة خلال خطة العام المالي 21 / 22 في استكمال أكبر خطة رصف شهدتها الغربية، حيث تم رصف 363 طريق في العامين السابقين بطول 303 كم، وجاري رصف 159 طريق بطول 210 كم خلال خطة العام الحالي.































