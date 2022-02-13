اليوم السابع
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محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 74.42%

الأحد، 13 فبراير 2022 06:40 م
محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 74.42% محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
السويس - السيد فلاح

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اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/ 2022 الفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح بلغت74.42%، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد ومحمود الفولى، مدير عام التربية والتعليم بالسويس.

 

وقدم محافظ السويس التهنئة للناجحين فى الشهادة الاعدادية مؤكدًا على أهمية بذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة من أجل النجاح للحصول على الدرجات الاعلى والتفوق ليكون فى المستقبل القريب مواطنا صالحًا يفيد المجتمع.

 

وناشد محافظ السويس أولياء الأمور بأهمية اعطاء الثقة لأبنائهم وبث روح الاعتماد على النفس والاجتهاد والاستفادة من التكنولوجيا والانترنت فى المعرفة والمذاكرة والحصول على المعلومة ومراجعة الدروس بسهولة بدلًا من ضياع الوقت والمال فى الدروس الخصوصية.

 

وقدم "صقر" الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والتعليم بمدارس السويس.

 

 

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محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

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محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية


نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس برقم الجلوس 2021

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه السويس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه السويس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية

مديرية التربية والتعليم بالسويس

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