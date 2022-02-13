اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنفذ أعمال تطوير بحى السيدة زينب وتنشئ حديقة بجانب المسجد

الأحد، 13 فبراير 2022 03:57 م
محافظة القاهرة تنفذ أعمال تطوير بحى السيدة زينب وتنشئ حديقة بجانب المسجد نائب المحافظ ورئيس الحى يتفقدا أعمال التطوير
كتب سيد الخلفاوى

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تفقدت الدكتورة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، يرافقها الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، أعمال التطوير الجارية بحى السيدة، ضمن مخطط الارتقاء بالمناطق التراثية وإنشاء مسار لمزارات آل البيت.

 

ويتم تطوير عدة شوارع منها "شارع عبد المجيد اللبان، شارع بن يزيد، ارض يعقوب، شارع خليفة، شارع خضر، شارع البنان، شارع البراد، شارع السعدنى، شارع التمرجى، شارع المهدلى، شارع النجار، شارع مشهد الرأس، شارع بيرم التونسى، شارع البغالة، شارع عوف، شارع سكة سيدى زيد، شارع الشيخ على يوسف، شارع امين سامى، شارع حسن الأنور، شارع السلخانة، شارع عباس، شارع الشيخ أمام محكمة زينهم، شارع قدرى، شارع الزيادة، شارع على بن صالح، شارع الرحبة، شارع التلول، حوش ايوب، شارع بركة الفيل.

 

كما يتم خلق متنفس أخضر بمحيط مسجد السيدة زينب، حيث وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الاجهزة التنفيذية بخلق متنفس صحى وبيئة نظيفة ومظهر جمالى يليق بالقيمة الحضارية والتاريخية للحى العريق، وإنشاء مشروع الحديقة الكبرى بميدان السيدة زينب، وتطوير الجزيرة الوسطى بميدان السيدة زينب وشارع بورسعيد، فضلا عن تطوير منظومة الانارة بالعديد من شوارع الحى ورفع كفاءة الكشافات بالشياخات.

 

كما تم الاستجابة لشكاوى قاطنى الحى فيما يتعلق بتقليم الأشجار الضخمة نظرا لما كانت تسببه من دخول القوارض والحشرات لشرفات المنازل، وكذلك خطورتها على المارة والسيارات بالشوارع.

نائب المحافظ ورئيس الحى يتفقدا أعمال التطوير (1)
نائب المحافظ ورئيس الحى يتفقدا أعمال التطوير 

نائب المحافظ ورئيس الحى يتفقدا أعمال التطوير (2)
نائب المحافظ ورئيس الحى يتفقدا أعمال التطوير 

نائب المحافظ ورئيس الحى يتفقدا أعمال التطوير (3)
نائب المحافظ ورئيس الحى يتفقدا أعمال التطوير 

نائب المحافظ ورئيس الحى يتفقدا أعمال التطوير (4)
نائب المحافظ ورئيس الحى يتفقدا أعمال التطوير 

 


السيدة زينب

القاهرة

مسجد السيدة زينب

اخبار القاهرة

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