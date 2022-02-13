محافظة الجيزة ترفع 1965 حالة إشغال متنوعة بحدائق الأهرام

شنت أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الاهرام حملة إشغالات مكبرة شملت حدائق الاهرام وأسفرت الحملة عن ضبط 1965 حالة إشغال ضمت كراسى وشيش وثلاجات وإستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين، وعلى الفور تم رفع كافة حالات الاشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

كما قامت محافظة الجيزة بالتصدى لحالتين تشطيب دون تصريح بالعقار 101 ز و220 ز بحدائق الاهرام حيث تم إيقاف الأعمال وسحب المعدات وإيداعها مخازن القطاع وجارى استكمال الحملات بصفه دورية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن تنفيذ خطة المحافظة لرصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات.