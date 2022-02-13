اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 04:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة ترفع 1965 حالة إشغال متنوعة بحدائق الأهرام

الأحد، 13 فبراير 2022 04:40 م
محافظة الجيزة ترفع 1965 حالة إشغال متنوعة بحدائق الأهرام رفع الإشغالات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الاهرام حملة إشغالات مكبرة شملت حدائق الاهرام وأسفرت الحملة عن ضبط 1965 حالة إشغال ضمت كراسى وشيش وثلاجات وإستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين، وعلى الفور تم رفع كافة حالات الاشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

 

كما قامت محافظة الجيزة بالتصدى لحالتين تشطيب دون تصريح بالعقار 101 ز و220 ز بحدائق الاهرام حيث تم إيقاف الأعمال وسحب المعدات وإيداعها مخازن القطاع وجارى استكمال الحملات بصفه دورية.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن تنفيذ خطة المحافظة لرصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات.

 


الاشغالات

حدائق الاهرام

هضبة الاهرام

الجيزة

اخبار الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة