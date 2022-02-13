اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ليبيا تدعو رعاياها فى أوكرانيا إلى مغادرتها حال وجود خطر على سلامتهم

الأحد، 13 فبراير 2022 12:09 ص
ليبيا تدعو رعاياها فى أوكرانيا إلى مغادرتها حال وجود خطر على سلامتهم وزيرة خارجية ليبيا
ا ش ا

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دعت وزارة الخارجية الليبية، رعاياها المقيمين في أوكرانيا، إلى مغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم.
 
ونقل موقع بوابة إفريقيا الإخبارية عن بيان الوزارة مساء السبت، القوال إنّ الخارجية الليبية "توصي جميع المواطنين الليبيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية بمغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم، نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حالياً ، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة "،كما دعت الوزارة المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن .

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اخبار لبيبا

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