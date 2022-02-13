لمرضى السكرى وفقدان الوزن.. 5 أطعمة منخفضة السكر خليها فى نظامك الغذائى

كتبت إيناس البنا

من المهم تنظيم تناول السكر، مع توفر مجموعة متنوعة من الأطعمة الشهية المحملة بالسكر، فإن المشكلة الشائعة التي يواجهها مرضى السكر تشمل العثور على الأطعمة منخفضة السكر، ومن الآثار الجانبية الأخرى للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر خطر زيادة الوزن.

الأطعمة منخفضة السكر



فيما يلي وفقا لموقع " healthline"، بعض الأطعمة منخفضة السكر التي يمكن أن تفيد مرضى السكر والأشخاص الذين يعملون على خطط إدارة الوزن:

الجزر:



إذا كنت تبحث عن طعام صحي ومنخفض السكر لإضافته إلى نظامك الغذائي اليومي، فلا يجب أن تترك الجزر خارج قائمتك، تحتوي 100 جرام من الجزر على حوالي 4.7 جرام من السكر، يمكنك تناول هذه الخضروات الجذرية عن طريق تقطيعها وإضافتها إلى أطباقك، أو يمكنك مزجها مع مكونات أخرى لتحضير مشروب لذيذ.

الخيار:



يمكن أن تكون هذه الخضار المنعشة علاجًا حقيقيًا صحيًا ولذيذًا، حيث يحتوي على نسبة منخفضة من السكر والكربوهيدرات ومؤشر نسبة السكر في الدم (GI) وغني بالألياف والماء، وهذا يجعل الخيار آمنًا لمرضى السكر، علاوة على ذلك، فإن محتواه المنخفض من الدهون والسعرات الحرارية يجعله صديقًا لفقدان الوزن.

الأرز البني:



يعتبر الأرز من الحبوب التي يتم استهلاكها بشكل شائع وهو جزء من النظام الغذائي اليومي للناس في جميع أنحاء العالم، يحتوى 0.9 جرام من السكر موجود في حوالي 100 جرام من الأرز البني الخام. علاوة على ذلك ، فهو يحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بالأرز الأبيض مما يجعله صديقًا لمرض السكري وفقدان الوزن.

الزبادي اليوناني:



الزبادي اليوناني الغني بالكريمة واللذيذ يجعله خيارًا شهيرًا للطعام والوجبات الخفيفة بين الأفراد، ومع ذلك ، فإن السكر والدهون المضافين في اللبن الرائب المنكه والعادي قد يجعل من الصعب على مرضى السكر اختياره كخيار غذائي نشط، يحتوي 100 جرام من الزبادي اليوناني الخالي من الدسم على 3.2 جرام من السكر، إذا كنت تعمل على نظام غذائي للتحكم في الوزن أو كنت مصابًا بمرض السكر ويحب الزبادي ، فقد حان الوقت لإجراء مبادلة رائعة وإضافة الزبادي اليوناني إلى قائمة البقالة الخاصة بك.

الفطر:



معروف بفوائده الصحية الهائلة مثل فقدان الوزن، فهي منخفضة السكر وغنية بالألياف، مما يجعلها غذاءً مثاليًا لمرضى السكر يحتوى 100 جرام من الفطر الأبيض تحتوي على حوالي 2 جرام من السكر. علاوة على ذلك، يمكنك الاختيار من بين أنواع الفطر المتنوعة المتاحة.