اليوم السابع
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لحظة إطلاق 15 ألف فرد حمام زاجل ضمن أكبر مسابقة بمصر.. فيديو وصور

الأحد، 13 فبراير 2022 10:25 ص
لحظة إطلاق 15 ألف فرد حمام زاجل ضمن أكبر مسابقة بمصر.. فيديو وصور
سوهاج محمود مقبول

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من الطريق الصحراوى الغربى بعنوان "بث مباشر.. لحظة إطلاق 15 ألف فرد حمام ضمن أكبر مسابقة للحمام الزاجل بمصر"، حيث شهدت محافظة سوهاج عملية إطلاق أكبر تجمع للحمام الزاجل على مستوى الجمهورية وتحديدا من 7 محافظات بالوجه البحرى.

 

وتناول البث المباشر قيام 7 محافظات من الوجه البحرى في مقدمها الإسكندرية والجيزة والبحيرة والمنوفية المتسابقين اليوم حيث تم جلب الحمام الزاجل من تلك المحافظات داخل سيارات نقل كبيرة داخل أقفاص بلاستيكية وإطلاق سراح كل الحمام بإجمالى 15 ألف حمامة وتم تحديد تلك المسافة التي  يقطعها الحمام عن طريق GBS

ومن جانبهم أكد الأعضاء المشاركون في المسابقة أن سباق الحمام الزاجل يأتي ضمن مسابقات الإتحاد المصرى للحمام الزاجل وهو إتحاد يتبع وزارة الشباب والرياضية وهذا هو الإطلاق الأول للمتسابقين بالوجه البحرى من محافظات الصعيد اما الإطلاق الثانى سوف يتم لمحافظات الصعيد من محافظة الإسكندرية وهناك إطلاق أخر من دولة ليبيا بالتعاون مع الأشقاء هناك.

وسوف يتم حصول الفائزين في هذه السباقات على كؤوس وميدليات وشهادات تقدير وأن الحمام المستخدم في المسابقات حمام له أصول وأنساب ويستطيع الطيران لتلك المسافات الكبيرة وهو غالى الثمن.

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(15)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(15)

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(16)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(16)

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(1)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(1)

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(2)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(2)

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(3)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(3)

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(4)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(4)

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(5)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(5)

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(6)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(6)

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(7)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(7)

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(8)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(8)

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(9)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(9)

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(10)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(10)

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(11)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(11)

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(12)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(12)

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(13)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(13)

 

لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(14)
لحظة-إطلاق-15-ألف-فرد-حمام-زاجل-ضمن-أكبر-مسابقة-بمصر-(14)

 


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