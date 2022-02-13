لجنة الصرف الصناعى بمياه سوهاج توصى بضرورة مطابقة السيب بالمنشأة الصناعية

سوهاج محمود مقبول

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماع للجنة الصرف الصناعى التى تضم مسئولى الصرف الصناعى بالشركة وممثلى عن جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة وإدارة صحة البيئة وهيئة التنمية الصناعية وذلك لمراجعة تطبيق معايير صرف المنشآت الصناعية ومطابقة السيب النهائى بجميع المنشآت الصناعية بسوهاج صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن تطبيق معايير الصرف الصناعى تساهم فى المحافظة على استثمارات الدولة من شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان.

وناشد رئيس مياه سوهاج أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية والعلاجية والعامة مثل المصانع ومحطات الخدمة وغسيل السيارات والمجازر والمطاعم ومحلات ذبح الطيور وورش البلاط وغيرها بسرعة تطبيق معايير الصرف الصناعى ومطابقة السيب النهائى، وأن الشركة تقدم خدمة الدعم الفنى لتلك المنشآت بأسعار رمزية حفاظا على شبكات الصرف الصحى واستثمارات الدولة.

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة أنه بلغ عدد المنشأت التى يتم مراقبتها 1615 منشاة وأنه يتم تطبيق العقوبات التى حددها القانون للمنشآت الصناعية المخالفة لحين توفيق أوضاعها والتى تصل لإغلاق وصلة الصرف الصحى للمنشاة المخالفة.