لبنان يناشد رعاياه بسرعة مغادرة أوكرانيا

إيمان حنا

ناشدت وزارة الخارجية والمغتربين بلبنان الرعايا اللبنانيين المتواجدين فى أوكرانيا المغادرة الطوعية السريعة لحين زوال التوتر وعودة الأمور إلى طبيعتها. وفق موقع لبنان 24.

ووجهت الخارجية نصائح إلى الطلاب اللبنانيين المسجلين فى الجامعات الاوكرانية أن يقوموا بالتواصل والتنسيق مسبقا مع إدارة جامعاتهم، للحفاظ على حقوقهم وضمان واجباتهم الاكاديمية، على أن تقوم السفارة اللبنانية فى كييف أيضا بالتواصل مع الجامعات لتقديم التسهيلات الممكنة.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين، فى بيان، "اللبنانيين الذين ينوون السفر إلى أوكرانيا تأجيل سفرهم فى هذا الوقت لحين إستتباب الأوضاع".

وكان عدد من الدول العربية من بينها الكويت والسعودية والإمارات قد ناشد مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضى الأوكرانية نظرا لتوتر الأوضاع هناك، كما حثت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها على عدم السفر إلى أوكرانيا، بسبب مخاوف من غزو روسى محتمل لأوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه ينصح بتأجيل جميع الرحلات إلى أوكرانيا، مضيفة أنه سيتم مواصلة تحديث هذه التوصيات وفقا للمعلومات المتاحة.

كما حثت وزارة الخارجية الدنماركية رعاياها على مغادرة أوكرانيا، فى ضوء الوضع الأمنى ​​الخطير فى البلاد وحولها.

وأضافت الوزارة، أنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن السفارة الدنماركية فى كييف لا تزال مفتوحة وتعمل فى الوقت الحالي.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال من الممكن مغادرة أوكرانيا بالطرق الجوية العادية والطرق البرية والسكك الحديدية، وبالتالى يتم تشجيع الدنماركيين فى أوكرانيا على مغادرة البلاد، مضيفة أن السلطات الدنماركية لا يمكنها ضمان مساعدة رعاياها الذين يختارون البقاء فى أوكرانيا فى وقت لاحق.