قاتل مطلقته بالعجوزة يكشف كواليس الجريمة: "كنت بأدبها ومقصدتش اقتلها"

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل طليقته في العجوزة، عقب القبض عليه أنه لم يقصد قتلها، وذكر أن خلافات أسرية بينهما أدت إلى نشوب مشادة كلامية، ولم يتمالك نفسه واعتدى عليها بالضرب، وتركها عقب ذلك وفر هاربا.

أضاف المتهم أنه فوجئ عقب ذلك بوفاتها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، عقب نقل أفراد أسرتها لها إلى المستشفى، وأشار إلى أنه كان يرغب في تأديبها فقط، خاصة أنه شعر بإهانتها له.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة المجني عليها، ووجهوا اتهاما لطليقها بارتكاب الجريمة، واعتداءه عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

أنهى عامل حياة طليقته بمنطقة العجوزة، حيث اعتدى عليها بالضرب المبرح، مما أسفر عن تدهور حالتها الصحية وفارقت الحياة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد وفاة ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها، وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن المجني عليه تعرضت للضرب على يد طليقها، بسبب خلافات أسرية، وتم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن الرائد أحمد فاروق من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدا أنه لم يقصد قتلها، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.