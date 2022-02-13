فيتنام تعتزم رفع قيود كورونا عن الرحلات الدولية من بعد غد

وذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) أن فيتنام كانت قد فرضت ضوابط صارمة على الحدود مع بداية تفشي الوباء لمنع انتشار فيروس كورونا إلا أن ذلك وجه ضربة لقطاع السياحة المزدهر الذي يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

بدوره، قال نائب مدير إدارة الطيران المدني في فيتنام دينه فيت سون إن بلاده سترفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من 15 فبراير وستتم استعادة وتيرة الرحلات الجوية إلى مستوى ما قبل الوباء.

وأضاف أن فيتنام قد أبلغت بالفعل شركاءها بهذه السياسة الجديدة، وأن الصين فقط هي التي لم توافق بعد على استئناف الرحلات الجوية التجارية مع فيتنام.

وسجلت فيتنام ما يقرب من 5ر2 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 منذ بدء الوباء، وحوالي 39 ألف حالة وفاة.. وأظهرت بيانات رسمية أن 98% من سكانها البالغ عددهم 98 مليونا تلقوا جرعتين على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا.