فى حصيلة قياسية جديدة.. كوريا الجنوبية تسجل 56 ألفا و431 إصابة جديدة بكورونا

وأفادت الوكالة ، في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عبر موقعها الرسمي، أن الوكالة سجلت أيضا 36 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليون و350 ألفا و630 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و81 حالة وفاة.