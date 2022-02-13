اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فى حصيلة قياسية جديدة.. كوريا الجنوبية تسجل 56 ألفا و431 إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 13 فبراير 2022 10:00 ص
فى حصيلة قياسية جديدة.. كوريا الجنوبية تسجل 56 ألفا و431 إصابة جديدة بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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سجلت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية ، اليوم الأحد، 56 ألفا و431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في آخر 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة.

وأفادت الوكالة ، في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عبر موقعها الرسمي، أن الوكالة سجلت أيضا 36 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليون و350 ألفا و630 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و81 حالة وفاة.

 


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