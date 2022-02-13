فريق جراحة مستشفى طيبة بالأقصر ينجح فى إصلاح سقوط شرجى كامل لمريض 70 سنة

الأقصر - أحمد مرعى

نجح فريق الجراحة العامة وجراحة المناظير بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر، في إصلاح سقوط شرجي كامل لمريض 70 سنة، حيث تم تركيب شبكة ورفع المستقيم والقولون مع إجراء إصلاح الفتق للمريض، وذلك استمراراً لسلسلة النجاحات فى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

وفى هذا الصدد، أجرى العملية الفريق الطبي المكون من، الدكتور رضوان عبد الصبور محمد أستاذ بجامعة أسيوط واستشاري الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور أحمد حسن ربيع أخصائي الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور مصطفى زيدان طبيب مقيم جراحة عامة بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور محمد إبراهيم استشاري التخدير، والدكتور ياسر محمد عبد الله أخصائي التخدير.

وقالت إدارة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر، إنه أجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددها المريض، وذلك بمشاركة متميزة من قسم التمريض وهم كل من:- "سمر محمود - إيمان عبد الجليل".

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل العربى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إنه تم تطوير كل المستشفيات المنوطة بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، لتقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية للأهالى فى إطار المنظومة، مردفا: "أقصى مبلغ يدفعه المواطن فى العمليات الجراحية 300 جنيه، رغم أن العمليات تتجاوز 250 ألفا و300 ألف جنيه"، مضيفاً أن تطوير الوحدات والمستشفيات الصحية، جاء لمواكبة وحفظ سلامة وأمن المريض، ومن شأنها استقبال كل الحالات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، الذى تم تطبيقه بالأقصر.

وأشار العربي، فى بيان صحفى، إلى إجراء منظومة التأمين الصحى الشامل، عمليات قلب مفتوح، وجراحات المخ والأعصاب للمرضى، كما أن هناك مستشفى نساء تخصصية تقدم كل الخدمات الطبية ذات التخصصات المختلفة للنساء فى المحافظة، وأكمل: "أنشأنا إدارة جديدة باسم إدارة رضا المنتفعين، لمتابعة شكاوى المواطنين بشأن تلقى الخدمة الطبية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، ونحل كافة مشاكل المواطنين ووصلنا إلى رضا المنتفعين بأكثر من 90% بالمحافظة، وكل المبادرات التى طبقت لخدمة المواطن المصرى”.