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غلق شارع ذاكر حسين في مدينة نصر بسبب أعمال مشروع المونوريل

الأحد، 13 فبراير 2022 12:34 م
غلق شارع ذاكر حسين في مدينة نصر بسبب أعمال مشروع المونوريل المرور
كتب محمود عبد الراضي

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال مشروع المونوريل، ورفع الكمرات المعدنية بشارع ذاكر حسين بمنطقة مدينة نصر، ما يستلزم الغلق الكلى لشارع ذاكر حسين بالوصلة من شارع عبد الله العربى حتى شارع إبراهيم أبو النجا، مع تحويل حركة المرور القادم من شارع عبد الله العربى يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ بدوى، فيساراً للعودة إلى شارع ذاكر حسين، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من " يوم الأحد" الموافق 13/2/2022 ، وحتى " يوم الأربعاء"  الموافق23/2/2022 .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 


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