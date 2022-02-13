طقس المنوفية الآن.. معتدل وشمس ساطعة وتحسن فى الأحوال الجوية

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بث مباشر حول حالة الطقس بمحافظة المنوفية، حيث شهدت محافظة المنوفية، شمس ساطعة وتحسن فى الأحوال الجوية على جميع أنحاء محافظة المنوفية، بعد موجة الطقس السيئ التى شهدتها المحافظة ومعظم محافظات الجمهورية الايام الماضية .

وأعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه تم التشديد على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة والتى قد أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية ، مؤكداً على الاستعداد التام لجميع العاملين بكافة مراكز المدن والوحدات المحلية وجاهزية السيارات والمعدات والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لنشر الفرق لاتخاذ إجراءات عاجلة والتعامل الفورى مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية التى ستتعرض لها البلاد.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد ، والتواجد الميدانى على مدار اليوم بكافة شوارع وطرق المحافظة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات فى الأماكن التى ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأشار محافظ المنوفية إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية لإستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة التعامل مع الموقف لتدارك أى حالات طارئة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت فى بيان لها أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين.