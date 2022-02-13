طقس الغربية الآن .. شمس ساطعة ونشاط خفيف للرياح "لايف وصور"

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا جديدا اليوم الأحد، لمتابعة حالة الطقس داخل مراكز ومدن محافظة الغربية، وتحديدا من منطقة كورنيش النيل الرابط بين مدينتي زفتي بمحافظة الغربية ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث شهد الطقس شمس ساطعة مع وجود نشاط خفيف للرياح.

وكان محافظ الغربية وجه بمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أي أسلاك كهرباء مكشوفة مناشدا المواطنين المارين بالشوارع والطرق بعدم لامس الأعمدة أثناء سقوط الأمطار حيث أكدت غرفة عمليات محافظة الغربية استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقى أي شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

ومازالت محافظة الغربية في حالة طوارئ لمواجهة موجة الطقس السيء والتعامل مع الآثار الناجمة عن الطقس، فيما لم تستقبل غرفة عمليات الإسعاف أي بلاغات بوقوع حوادث مرورية خلال موجة الطقس السيء.



طقس الغربية



كورنيش النيل