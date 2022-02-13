اليوم السابع
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الأحد، 13 فبراير 2022 02:06 ص
أكرم القصاص
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سنغافورة تتسلم أول دفعة لها من عقار "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا

الأحد، 13 فبراير 2022 02:00 ص
سنغافورة تتسلم أول دفعة لها من عقار "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا لقاحات فايزر
ا ش ا

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تسلمت سنغافورة أول دفعة من العقار المضاد لفيروس كورونا "باكسلوفيد" والمطور من شركة فايزر الأمريكية المصنعة للدواء.
 
وقال وزير الصحة أونج يي كونج - في منشور بثه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسيوك" أوردته قناة إيه بي إس - سي بي إن الفلبينية، السبت - إن العقار يعد أول دواء فموي مضاد للفيروس يُعتمد لعلاج عدوى (كوفيد-19) في سنغافورة، مضيفًا أنه سيتم وصفه وإعطاء أولوية منحه لهؤلاء الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد.
 
كما أكد الوزير، أنه مع وجود خيارات إضافية من العلاج، فإن بلاده حاليًا في وضع أفضل لتقديم رعاية جيدة للسنغافوريين المصابين بـ (كوفيد-19).
 
تجدر الإشارة إلى أنه تم إعطاء عقار "باكسلوفيد" في شكل أقراص، لمساعدة الجسم على محاربة الفيروس ويعمل على تقويض قدرة الفيروس على التكاثر.

سنغافورة

عقار باكسلوفيد

كورونا

فايزر

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