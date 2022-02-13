سلوفاكيا تقرر إعادة عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا

وأفادت الوزارة بحسب صحيفة (ذا سلوفاك سبيكتيتور) السلوفاكية، بأن هذا القرار ردا على التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية السلوفاكية جوراج توماجا: إن الوزارة اتخذت القرار بعد تقييم جميع المعلومات الاستخباراتية المتاحة، مشيرا إلى أن الوزارة أوصت بعدم السفر إلى أوكرانيا لأي غرض.

وتأتي خطوة سلوفاكيا الأخيرة وسط قرارات مماثلة اتخذتها بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.