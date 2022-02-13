سلطنة عمان تشارك فى الأسبوع العربى للتنمية المستدامة

كتبت ـ إيمان حنا

شاركت سلطنة عُمان، اليوم "الأحد"، في افتتاح النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والتي تُعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري في مقر جامعة الدول العربية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالشراكة بين الجامعة العربية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي. وفق بيان صحفى لسفارة عمان .

يمثل سلطنة عُمان المستشار بدر بن هلال البوسعيدي نائب مندوب السلطنة الدائم لدى جامعة الدول العربية والمُلحق الإعلامي المكلّف بسفارة عُمان.

وتأتي النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، تحت شعار "معاً لتعافي مستدام"، للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا "كوفيد19" على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

وتشهد جلسات اليوم الأول عروض موجزة حول تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وأخرى بعنوان إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، كما ستناقش جلسات اليوم الثاني عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها جلسة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية، وستركز جلسات اليوم الثالث على دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخي، كما ستشهد جلسات اليوم الثالث والأخير إطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع.