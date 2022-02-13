سلطات الكويت تضبط 22 كيلوجراما من الماريجوانا قادمة من إحدى دول آسيا.. صور

وكالات

أفادت وسائل إعلام كويتية مساء اليوم الأحد بأن الجمارك ضبطت 22 كيلو من الماريجوانا قادمة من إحدى الدول الآسيوية.

وقال مصدر لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن رجال الجمارك فى مطار الـ T4 ضبطوا صباح الأحد وافدا هنديا وبحوزته 22 كيلوجراما من مخدر الماريجوانا.

وفى التفاصيل، ذكرت الصحيفة أن إحدى مفتشات مطار T4 اشتبهت بأحد الركاب القادمين، وعند عملية تفتيش الأمتعة تم ضبط 22 كيلو تقريبا من مادة الماريجوانا مخبأة بداخل طرد يحتوى على أمتعة شخصية.

وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

ووجه مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبد العزيز الفهد الشكر لمنتسبى الجمارك ودعاهم إلى بذل المزيد من التفانى واليقظة للتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان البلاد.