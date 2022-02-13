سكرتير عام قنا يناقش سبل وآليات الاستفادة من موارد الإعلانات

قنا صابر سعيد

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعا باللجنة العليا للإعلانات لمناقشة واستعراض سبل وآليات الاستفادة من مواردها، بحضور محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وحمدى حسين، المدير المالى والإداري، وأحمد أبو المجد، مدير الإدارة القانونية بالديوان العام، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط، وأنور يس مدير دارة شئون المجالس ورؤساء المراكز التسعة ومسؤولى الاعلانات بالوحدات المحلية.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أوصى بضرورة إنشاء لائحة إعلانات جديدة تتضمن الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للترخيص لضبط عملية التراخيص والقضاء على العشوائية فى إقامة الإعلانات والتى بدورها تشوه المنظر الجمالى والحضارى للشوارع والميادين، ووجه مسؤولى الاعلانات بالوحدات المحلية بتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

ومن جانبه أكد السكرتير العام، على ضرورة تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لها لإحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.