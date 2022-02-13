سفير البحرين يشارك فى افتتاح الأسبوع العربى الرابع للتنمية المستدامة

إيمان حنا

شارك السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، في افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. وفق بيان صحفى لسفارة البحرين.

وينعقد المؤتمر تحت شعار "معًا لتعافٍ مستدام"، والذي يناقش سبل التخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

وشهدت جلسات اليوم الأول عروضًا موجزة حول تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وأخرى بعنوان " إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة"، كما ستناقش جلسات اليوم الثاني عددًا من الموضوعات المهمة أبرزها جلسة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية، وستركز جلسات اليوم الثالث على دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخي، وجلسات اليوم الثالث والأخير إطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع.

يأتي إطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تتويجًا لجهد ممثلي وزارات العديد من الدول العربية، ومؤسسات عربية وإقليمية ودولية، وشراكة من مؤسسات العطاء الاجتماعي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات البحثية والأكاديمية لتشكل المبادرة الرابعة من نوعها دوليًا ولتغطي المنطقة العربية تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.