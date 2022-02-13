سفارة العراق فى روما: نجاح إعادة بعض الآثار المهربَّة من الخارج

وقالت سفيرة العراق لدى إيطاليا صفية السهيل وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية، "إنَّ الدبلوماسية العراقية تولي اهتماماً بملف إعادة الآثار، ونجحت بالفعل في إعادة أعداد كبيرة من الآثار من الخارج".

وأوضحت السهيل أنَّ الجهود بدأت منذ سنوات وتم التوصل إلى نتائج إيجابية من خلال المتابعة المستمرة، وخصوصاً ببعض القضايا التي تتعلق بسرقة الآثار، والتي تتطلب من السفارة مراجعات قانونية لدى المحاكم لإثبات عائدية القطع الأثرية سواء الموجودة داخل المتحف أم لدى إحدى الجهات.

وأضافت السفيرة أن إيطاليا أعلنت عن عودة عدد من القطع الثمينة التي لها مكانة تاريخية، وكانت جزءاً مما عرض في وزارة الخارجية، وذلك بجهود البعثات الموجودة في الخارج.

وأشارت إلى أنَّ ملف إعادة الآثار من الخارج سيبقى أحد الملفات الدبلوماسية المهمة لإعادة كل ما تمَّت سرقته من إرث وتراث حضاري لا يُقَدَّر بثمن.