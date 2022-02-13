اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم الأحد 13-2-2022 بالبنوك فى مصر

الأحد، 13 فبراير 2022 11:27 ص
سعر اليورو اليوم الأحد 13-2-2022 بالبنوك فى مصر يورو
كتبت أمنية جلال

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تباين سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأحد 13-2-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.72 جنيه للشراء، و17.99 للبيع، مقابل سعره الخميس كان بـ 17.85جنيه للشراء، و18.01 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.72 جنيه للشراء، و18.01 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.90 جنيه للشراء، و18.02 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل، سجل سعر الريال السعودى ثباتا أمام الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.90 جنيه للشراء.
 
18.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.72 جنيه للشراء.
 
17.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.72 جنيه للشراء.
 
17.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.72 جنيه للشراء.
 
18.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.87 جنيه للشراء.
 
18.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.74 جنيه للشراء.
 
18.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.76 جنيه للشراء.
 
18.01 جنيه للبيع.

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