زى النهارده..شاهد بـ"محاولة اغتيال قاضى عمليات رابعة": ضبطنا أسلحة مع المتهمين

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، يوم 13 فبراير 2017، استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لأقوال الشهود فى محاكمة المتهمين بقضية "محاولة اغتيال قاضى عمليات رابعة".

وخلال الجلسة نادت المحكمة على ضابط الأمن الوطني الذى كلف بالقبض على المتهمين في القضية، وقال بعد حلف اليمن إنه كلف بضبط اثنين من عناصر التنظيم بمنطقة العمرانية، وأثناء تحديد مكان تواجدهما قام المتهمان بإطلاق النار على القوات، ثم قامت القوات بتبادل إطلاق النار مع المتهمين ما أسفر عن مصرعهما.

وأضاف الشاهد أنه تم العثور على مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات، وكتب تكفيرية، ومنشورات تخص عناصر الإخوان، وبندقية آلية وطبنجة.

وكانت النيابة العامة أحالت 6 من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات، وهم "أسامة إبراهيم على عمر القيادى بتحالف دعم الشرعية والهارب إلى ألمانيا، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه عضوى مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وعبد الرحيم مبروك الصاوى مسئول العمليات النوعية بجنوب القاهرة، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام عضو المجموعة المنفذة للعملية".

وجاء أمر فى الإحالة أنهم خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج مصر، أولا المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم على عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الشرعية، والتى تضطلع بدورها فى التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية فى مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما فى رأس هيكلها التنظيمى، والمسمى بمكتب إرشاد جماعة الإخوان.