زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمالي الفلبين

أ.ش.أ

تعرضت الفلبين، اليوم الأحد، لزلزال بلغت قوته 5ر5 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من أباري بأقليم كاجايان في منطقة الشمال.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 39.7 كيلومتر، وشعرت نامواك (التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة) الواقعة على بعد 59 كم من مركز الزلزال، وكلافيريا (10.600 نسمة) وهي على بعد 61 كم، بالزلزال على أنه هزة خفيفة.

واستنادا إلى البيانات الزلزالية الأولية فمن المحتمل أن الناس شعروا بالزلزال في منطقة مركز الزلزال، والذي يعتقد أنه لن يسبب أي أضرار جسيمة.