اليوم السابع
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الأحد، 13 فبراير 2022 10:06 م
أكرم القصاص
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رومانيا تشكل مجموعة قتالية دائمة تابعة للناتو

الأحد، 13 فبراير 2022 09:00 م
رومانيا تشكل مجموعة قتالية دائمة تابعة للناتو الناتو
ا ش ا

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قال ميرتشا جيوانا نائب أمين عام الناتو، إن أول مجموعة قتالية دائمة تابعة للحلف في الجزء الجنوبي من الجناح الشرقي للناتو ستكون تحت قيادة فرنسا وستتمركز في رومانيا.

وأضاف في مقابلة مع قناة Digi 24 التلفزيونية اليوم الأحد: "في الأسبوع المقبل، سيتم عقد اجتماع مهم للغاية لوزراء دفاع دول الناتو. وأنا متفائل بأننا سنتمكن من اتخاذ قرار مشترك لإنشاء مجموعة قتالية تابعة للحلف في رومانيا، هذه المرة بشكل دائم وبقيادة فرنسا. نتوقع أن يساهم عدد من الحلفاء الآخرين في التواجد الدائم للناتو هنا في رومانيا".

وأوضح ميرتشا جيوانا أنه بعد عام 2014، قرر الناتو إنشاء أربع مجموعات قتالية من هذا القبيل، في دول البلطيق الثلاث وفي بولندا.

المجموعة البولندية بقيادة الأمريكيين، والأستونية بقيادة البريطانيين، واللاتفية بقيادة الكنديين، والليتوانية بقيادة ألمانيا وهي تضم عسكريين من ست أو سبع دول في الناتو.

وقال: "الآن ولأول مرة في منطقة البحر الأسود، سيشكل الناتو سلسلة ربط على مستوى بحر البلطيق - البحر الأسود، وستكون لدينا هنا مجموعة قتالية تابعة للناتو".

 

 


الناتو

رومانيا

استونيا

البلطيق

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