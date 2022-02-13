روسيا: طائرات "إيل-38" وغواصة تابعة لأسطول المحيط الهادئ وراء اكتشاف الغواصة الأمريكية

أ.ش.أ

أفاد مصدر مقرب من سلاح البحرية الروسية بأن طائرات مضادة للغواصات من طراز "إيل-38" وكذلك غواصة تابعة لأسطول المحيط الهادئ، تمكنت من اكتشاف الغواصة الأمريكية "فيرجينيا" قرب جزر الكوريل الروسية .

وأوضح المصدر وفق ما أوردته شبكة"روسيا اليوم"الإخبارية، أنه جرى اكتشاف الغواصة الأمريكية من طراز "فيرجينا"، بواسطة الطائرات المضادة للغواصات من طراز "إيل-38" وبفضل غواصة تابعة لأسطول المحيط الهادئ، وذلك خلال التدريبات للبحث عن غواصات تابعة للعدو المفترض وتدميرها في مناطق انتشارها المحتمل .

ووفقا للمصدر، جرى تسليم إحداثيات الغواصة الغريبة إلى مفرزة من السفن الحربية بقيادة الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وبعد ذلك، قامت هذه السفينة الروسية متعددة الوظائف، بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حدود الدولة الروسية.

وأشار المصدر، إلى أن التدابير العملياتية للقوات المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ، سمحت على ما يبدو بمفاجأة الغواصة الأمريكية، بحيث لم يعد لديها الوقت الكافي لمغادرة منطقة التمرين بشكل خفي .

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس، اكتشاف غواصة أمريكية من نوع "فرجينيا" في المياه الإقليمية الروسية بالقرب من جزيرة "أوروب" في منطقة الكوريل، وذلك في منطقة التدريبات المخطط لها لأسطول المحيط الهادئ الروسي في المياه الإقليمية الروسية بالقرب من جزيرة "أوروب".