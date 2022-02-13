رابطة المصنعين: 2040 إنتاج آخر سيارات البنزين أو الغاز والمستقبل للكهرباء

قال الدكتور خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن المستهلك المصرى لم يعى بعد أبعاد ومميزات استخدام السيارات الكهربائية التى توفر 40% من الاستهلاك مقارنة بالسيارات العادية.

وأضاف خالد سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أن السيارة الكهربائية لا تحتاج إلى صيانة دورية، لأنها تعمل بالكهرباء، مشيرا إلى أنه يجرى الآن عمل بنية تحتية للسيارات الكهربائية.

وأضاف أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن العالم أجمع يتجه نحو السيارات التى تعمل بالكهرباء، لأنه فى عام 2040 لن يكون هناك سيارات تعمل بالغاز فى مختلف البلدان، مشيرا إلى أن مصر لديها فائض فى الطاقة الكهربائية وتطمح فى طرحه للمواطنين لاستخدامه فى السيارات التى تعمل بالكهرباء.

وأكد خالد سعد، أن السيارة التى تسير 300 كيلو متر يتم شحنها بـ 50 جنيها فقط، أما حال استخدام البنزين سيتكلف الأمر أكثر من 230 جنيها، موضحا أنه يمكن لأى شخص شحن سيارته فى المنزل لكن محطات الشحن الكهربى توفر الوقت.

وأشار أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إلى أن السيارة الكهربائية صديقة للبيئة وتكلفة شحنها أرخص وأقل من قيمة البنزين.

وبين خالد سعد، أن كل 1000 سيارة تحتاج إلى محطة كهرباء، ومصر بها من 1500 لـ2000 سيارة كهربائية، مشيرا إلى أن الدولة لديها خطة متكاملة لتوفير محطات شحن الكهرباء فى مختلف المحافظات.