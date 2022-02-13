رئيس لجنة مكافحة كورونا: "مفيش دواء أو أجهزة أو لقاح واحد ناقص"

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الوفاة بفيروس كورونا تحدث إذا تم التشخيص بصورة متأخرة، أو العلاج بطريقة غير سليمة، أو تقدم السن، والإصابة بالأمراض المزمنة، مضيفًا أن المنظومة الصحية فى مصر أصبح لديها فكرة كاملة عن التشخيص والعلاج بشكل مبكر.

وأضاف حسنى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامى سيد على، مساء اليوم الأحد، أن مصر ضمن الدول القليلة فى العالم التى وفرت كل أنواع لقاحات كورونا الموجودة، معقبًا: «ليس لدينا دواء أو أجهزة أو لقاح واخد ناقص».

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن دواء «مولونبيرافير» يستخدم من اليوم الأول حتى الخامس من بداية الإصابة للحالات البسيطة التى تحمل عوامل خطورة، موضحًا أن هذا الدواء يُصرف بالمجان لجميع مستشفيات العزل، مع توفيره أيضًا فى الصيدليات التابعة لوزارة الصحة بسعر 630 جنيها بواسطة روشتة معتمدة من طبيب.