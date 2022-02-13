رئيس جامعة كفر الشيخ: صناعة الموهوبين مشروع قومى لرعاية العقول المبدعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم الأحد ، في قاعة السيمنار بكلية التربية النوعية، حفل استقبال الجامعة ل 100 طفلًا من المشتركين ببرنامج جامعة الطفل في افتتاح المرحلتين الرابعة والخامسة لمشروع برنامج جامعة الطفل.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وبحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أماني شاكر ،عميد كلية التربية النوعية، والدكتور منى عبد العاطي عضو مجلس النواب، والدكتور جينا الفقي، المدير التنفيذي لمشروع جامعة الطفل، والدكتور أميرة عكاشة، منسق جامعة الطفل ووكلاء كلية التربية النوعية، وأعضاء هيئة التدريس واتحاد طلاب الجامعة.

قال رئيس الجامعة، إن جامعة الطفل مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم، و اكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان و بشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، بدعم واهتمام من رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مشيرا إلى أن صناعة الموهوبين مشروع قومي لرعاية العقول المبدعة لدعم البحث العلمي وتوفير بيئة حاضنة لـ المبتكرين.



وأوضح رئيس الجامعة بأن الدولة ترعى الموهوبين والمبتكرين، من خلال توفير بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات، وتقديم الدعم اللازم لهم ورعايتهم وتنمية ما لديهم من أفكار، من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، بصياغة مشروع قومى لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى المجتمع بالمجال الأكاديمي والعلمى، بهدف اكتشاف وصقل قدرات الأطفال والشباب النابغين فى جميع التخصصات منذ التحاقهم سواء كانوا تابعين لجامعة الطفل أو من مختلف المراحل الدراسية في الجامعة، موجهاً الشكر لكل القائمين على معربًا عن سعادته بوجوده وسط كوكبة من علماء المستقبل.



وأضاف الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن جامعة الطفل مشروع تعليمي ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي، والإبداعي عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.

وأوضح الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،أن جامعة كفرالشيخ تدعم وترعى الطلاب الموهوبين في مختلف أعمارهم وتوزيعهم وفقاً لمهاراتهم على التخصصات سواء كانت تابعة للعلوم الطبية والعلوم الإنسانية.



من جانبها تقدمت الدكتور أميرة عكاشة، منسق جامعة الطفل بجامعة كفرالشيخ بالشكر للحضور، كما وجهت شكر خاص لرئيس الجامعة لدعمه لكافة أوجه النشاط والدعم للطلاب على المستوى التعليمي ، وأكدت سعي إدارة الجامعة لبناء مستقبل طفل ناجح وتعزيز مفهوم المواطنة والانتماء للوطن واكتساب المعرفة لتنمية شخصية الطفل واكتشاف المبدعين و المبتكرين وتقديم الدعم واستثمار الأطفال في صناعة مستقبل أفضل.