رئيس جامعة طنطا يلتقى وفد جائزة مصر للتميز الحكومى

الغربية مصطفى عادل

التقى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، وفد جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ورئيس جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمود ذكى حرص جامعة طنطا على دعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، وذلك فى إطار التعاون البناء مع فريق جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والمجلس الاعلى للجامعات.

جدير بالذكر أن جامعة طنطا، قد أعلنت فى بيان لها اليوم، بدء عملية التقييم للكليات المشاركة بجائزة جامعة طنطا للتميز الحكومي الداخلي، والتى تشمل ثلاث فئات وهى (فئة الكليات، فئة الابتكار والابداع، وفئة فرق العمل).

ضم وفد جائزة مصر للتميز الحكومى الدكتور محمد محمدى مدير التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومى، والدكتور عبد الحكيم رضوان مستشار التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومى، والدكتور ياسر الكحلوت رئيس لجنة الجودة، والمهندس نشأت نصحى رئيس فريق التقييم، بحضور الدكتوره هاجر علم الدين مدير التقييم الداخلى بالجامعة، والدكتور ياسر عبدالرحمن مدير مكتب التميز الحكومى بجامعة طنطا.