اليوم السابع
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رئيس الوزراء يلتقى رئيس شركة "أميا" الإماراتية للطاقة.. صور

الأحد، 13 فبراير 2022 07:10 م
رئيس الوزراء يلتقى رئيس شركة "أميا" الإماراتية للطاقة.. صور خلال اللقاء
كتبت هند مختار - تصوير سليما ن العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حسين النويس، رئيس شركة "أميا" الإماراتية للطاقة. 

وخلال اللقاء، أشاد النويس بمناخ الاستثمار الحالى فى مصر، وما تتبناه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تؤكد أن الدولة المصرية تسير فى الاتجاه الصحيح، مضيفا أنه يستثمر فى مصر منذ عام 1986، ومن ثم يستطيع أن يلحظ الفارق الكبير بين الإجراءات التى كانت مطبقة فى السابق والإجراءات الحالية. 

واستعرض الدكتور حسين النويس، مقترح المشروعات التى يعتزم إقامتها فى مصر، فى مجالات تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية الكبرى المتخصصة فى هذه المجالات الواعدة.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بالاستثمارات الجديدة التى يعتزم "النويس" إقامتها فى مصر، مؤكدًا الأهمية التى توليها الحكومة لمشروعات تحلية المياه، وكذا الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لا سيما مع استضافة مصر هذا العام لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

وطلب مدبولى موافاته بالتفاصيل الفنية الخاصة بالمشروعين المقترحين من جانب رئيس شركة "أميا" الإماراتية للطاقة، حتى يتسنى دراستهما، والبدء فى الاتفاق حول مراحل وآليات التنفيذ.

 

 
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أميا الإماراتية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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