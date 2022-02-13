رئيس الوزراء يشهد افتتاح معرض فنان ورسام الكاريكاتير عمرو فهمى بدار الأوبرا

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم، افتتاح المعرض الفنى للفنان التشكيلى ورسام الكاريكاتير عمرو فهمى، المقام فى مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بحضور لفيف من الوزراء، والمسئولين، والشخصيات العامة، كما حضر حفل توقيع آخر إصدارات الرسام الذى يحمل عنوان "قهوة مصراوي".

وعقب الافتتاح قام رئيس الوزراء بجولة تعرف خلالها على العديد من الرسومات الكاريكاتيرية التى تضمها أروقة المعرض، وأبرزها حلقات الكاريكاتير السياسى الأسبوعى على صفحات جريدة الأخبار، الذى اعتاد الرسام عمرو فهمى من خلاله تجسيد شخصية رئيس الحكومة وهو يستمع إلى شخصية "مصراوي" ذات الطابع المصرى الخالص، وهو يناقش قضايا وثيقة الصلة بالدولة والمجتمع، كما استمع لمقطوعات موسيقية شهيرة يؤديها عازفون من الشباب، وحرص مدبولى على التقاط صورة تذكارية معهم.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لفن الكاريكاتير الذى يعتبره أحد أبرز فنون العمل الصحفى، حيث يجسد قضايا الواقع فى قالب يحمل مزيجًا بين الجدية والمرح، كما يختزل العديد من الأفكار فى رسم كاريكاتيرى وبأقل عدد من الكلمات، ويشكل أيضًا وسيلة هامة لرصد نبض الشارع، الأمر الذى يجعله يحظى بشغف واهتمام قراء الصحافة فى مختلف البلدان والثقافات.

وأكد مدبولى أنه يتابع باهتمام بشكل شخصى كاريكاتير شخصية "مصراوي" مطلع كل أسبوع، مشيدا بما يبرزه من قضايا تشغل الشارع فى إطار من السلاسة شديدة القرب من طبيعة الشعب المصري.

من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة أن حرص رئيس الوزراء على التواجد اليوم لافتتاح هذا الحدث الفنى، هو رسالة تؤكد اهتمام الدولة بدعم وتشجيع مختلف أنواع الفنون وأوجه الثقافة، وكل منبع للوعى والتنوير على المستوى القومي.

وعقب الافتتاح أهدى الرسام عمرو فهمى لرئيس الوزراء نسخة من آخر إصداراته بعنوان "قهوة مصراوي"، ويضم بين دفتيه رسومات كاريكاتيرية لشخصيات سياسية أبرزها الدكتور مصطفى مدبولى، سبق نشرها فى جريدة الأخبار، وكتب رئيس الوزراء كلمة تذكارية للرسام على احدى نسخ الكتاب، وقام الفنان عمرو فهمى بإهداء بورتريه شخصى للدكتور مصطفى مدبولى، حيث أعرب "فهمي" عن سعادته بافتتاح رئيس الوزراء لمعرضه الفنى، مؤكدًا أنه يلمس بشكل شخصى اهتمام المسئولين فى مصر، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء، بما يقدمه فن الكاريكاتير، وتفاعلهم الإيجابى مع ما يبرزه من رسائل مهمة تشغل المواطن والمجتمع.