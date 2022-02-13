"داخلية فرنسا": تحرير 337 مخالفة واعتقال 54 سائقا شاركوا بمسيرة "قافلة الحرية"

أ.ش.أ

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن شرطة باريس حررت 337 مخالفة واعتقلت 54 سائقا شاركوا في مسيرة ضد قيود فيروس كورونا في حملة "قافلة الحرية".

وأعرب دارمانين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية- عن شكره لرجال الشرطة المنتشرين في جميع أنحاء فرنسا، ولاسيما في العاصمة باريس لتطبيق النظام الجمهوري وضمان حرية التنقل.

وكانت شرطة العاصمة الفرنسية قد أعلنت، الجمعة الماضية، نشر قوات تقدر بالآلاف داخل باريس وحولها، وإقامة نقاط تفتيش في محطات تحصيل الرسوم على الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة؛ بهدف منع مسيرة لقائدي سيارات يطلقون على أنفسهم اسم "قافلة الحرية" من دخول باريس.

ويذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا، الجمعة الماضية، إلى أعلى درجات ضبط النفس مع توجه قوافل سيارات إلى باريس؛ للاحتجاج على شهادة التطعيم وضد الحكومة.