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خبير سياسة دولية روسي: احتمال الحرب بين أوكرانيا وموسكو لا تتجاوز 15%

الأحد، 13 فبراير 2022 07:48 م
خبير سياسة دولية روسي: احتمال الحرب بين أوكرانيا وموسكو لا تتجاوز 15% اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قال تيمور دويدار خبير السياسة الدولية الروسي، إن احتمال وقوع حرب بين روسيا وأوكرانيا لا يتجاوز 15%، مشيرا إلى أن ما يحدث على الساحة عبارة عن حرب معلوماتية.
 
وأضاف تيمور دويدار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أن روسيا تسعي إلى إعادة هيكلة النظام الأمني في الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن روسيا طلبت من الحلف الأطلسي عدم الاقتراب من الحدود الروسية.
 
وتابع خبير السياسة الدولية الروسي، أن المشكلة ليست في أوكرانيا بالتحديد، بل هي حرب معلوماتية بين دول أوروبية وروسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وإنجلترا تزود أوكرانيا بالأسلحة منذ سنوات تحريضا على روسيا.
 
وأكد تيمور دويدار، أن الولايات المتحدة تجاوزت الخطوط الحمراء التي حددتها روسيا في أوكرانيا منذ سنوات مضت، ولم تحدث الحرب بين أمريكا وروسيا.
 

تيمور دويدار

روسيا

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