اليوم السابع
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خالد قاسم يكشف كيفية التقديم لحجز قطعة أرض لبناء مصنع من هيئة الاستثمار

الأحد، 13 فبراير 2022 11:28 م
خالد قاسم يكشف كيفية التقديم لحجز قطعة أرض لبناء مصنع من هيئة الاستثمار خالد قاسم
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة قامت بتوفير أكثر من 140 ألف فدان لإقامة 68 منطقة صناعية فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية، مضيفا أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية الهدف منها التيسير على المستثمرين فى توفير الأراضى الزراعية بالمحافظات والحصول على الموافقات من الجهات المعنية لإنشاء مصانع وسرعة انهاء الطلبات المقدمة

 

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى خلال برنامجها المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المستثمر يقدم على بوابة الهيئة العامة للاستثمار وبها خريجة محدثة بشكل دورى على الأراضى ويحدد المستثمر قطع الأرض لبناء المصنع ويتم إجراء بشكل إلكترونى لضخ الاستثمار لزيادة حجم التشغيل وخفض البطالة وزيادة المعروض

 

وتابع الدكتور خالد قاسم، أن الوزارة قامت بتوفير الأراضى اللازمة لإقامة 11 مشروعا صناعيا فى 3 محافظات باستثمارات قيمتها 297 مليون جنيه.


خالد قاسم

التنمية المحلية

الاستثمار

المستثمرة

النتمية المحلية

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