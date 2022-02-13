حياة كريمة بأسوان.. عقد جلسات توعية واستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات

أسوان - فريق المحافظات

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المتواصلة التى تبذلها كافة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وفى هذا الإطار واصل فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مديرية الأوقاف سلسلة البرامج التدريبية التثقيفية التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية في إطار الأعمال التحضيرية لمبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة.

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى بأسوان، إلى أنه طبقاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية بوصول الخدمة التثقيفية والتدريبية لأهلنا داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية فقد تم تدريب 45 قيادة دينية إسلامية ومسيحية بمشاركة الدكتور مضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف من أجل عقد جلسات توعية للسيدات داخل قرى حياة كريمة، وهو الذى تزامن مع قيام مأمورية السجل المدنى باستخراج بطاقات الرقم القومى لـ 292 سيدة، لافتة إلى أنه على مدار 4 أيام تم تنظيم 33 جلسة توعية استهدفت 1707 سيدات داخل 8 قرى، هى السبيل بحري والسبيل قبلي وسبيل العرب وحجازة والحرية وكفور بمركز كوم أمبو ، بجانب قريتى الحجز بحرى والبصيلية الوسطى بمركز إدفو ، بالإضافة إلى مدينة إدفو تضمنت موضوعات النقاش فى الجلسات مشاكل الزواج المبكر وزيادة نسبة الطلاق وتنظيم الاسرة والتربية الإيجابية للأبناء والعنف الأسرى والمساواة ، فضلاً عن التداعيات والأثار السلبية للقضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة .