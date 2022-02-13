جولة لقيادات منطقة آثار إسنا وأرمنت لتفقد ودراسة المنازل التراثية لتطويرها

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال منطقة آثار إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية على عدد من المنازل التراثية فى المدينة، وذلك استمرارًا للعمل فى مشروع مدينة إسنا التاريخية والتراثية، والبدء فى إحياء مدينة إسنا التاريخية فى منطقة معبد اخنوم، وإزالة منطقة خلف المعبد، وعمل ساحة كبيرة للمعبد ومركز ثقافى متطور ومنطقة كافيهات عالمية، وتطوير وترميم وتأهيل منطقة المعبد والممشى السياحى الجديد.

وقاد الجولة حسين الحداد مدير عام آثار إسنا وأرمنت، وأحمد حسن أمين مدير عام آثار إسنا، وبرفقتهما عدد من المفتشين بالمنطقة، حيث قاموا بعمل جولة على عدد من المنازل التراثية التاريخية فى المدينة، وذلك لدراستها بالكامل وبحث سبل العمل على تطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة المقبلة، وذلك برعاية الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ودعم الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ويأتى ذلك بعد النجاح فى تطوير عدد من المنازل التراثية خلال الفترة الماضية، حيث تم خلال المشروع من تطوير ورفع كفاءة المنازل والمبانى التاريخية بإسنا، وعلى رأسها منزل عبد السلام شنقير والذى يقع المنزل بجوار سوق القيسارية الشهير، مما ميزه بموقع رائع فى وسط مدينة إسنا، والمنزل والذى يعد واحد من منازل كثيرة ذات طابع معمارى مميز داخل المدينة، تم بنائه تقريبا عام 1929، والانتهاء من أعادة تأهيله فى بدايات عام 2019، كما يتم العمل فى بوابة المجاهدية التى تقف البوابة منذ إنشائها كجزء من المنزل الأصلى لعائلة المجاهدية تقريبا عام 1878، كشاهد على ما يزيد عن 140 عام من تاريخ مدينة إسنا، والبوابة تم إعادة تأهيلها فى العام الحالى وهى تعتبر الجزء الوحيد المتبقى من المنزل الأصلي.

كما يتم العمل فى قصر أمين بيك حجاجى والذى يمتاز القصر ليس فقط بطرازه المعمارى الرائع، ولكن أيضا بموقعه المميز المطل على كورنيش مدينة إسنا مباشرة، حيث تم بناء القصر تقريبا فى الفترة من 1925 إلى 1929، وتم إعادة تأهيله فى عام 2020، وكذلك منزل أبو بكر باشا الذى يعد أحد المنازل الكثيرة ذات الطابع المعمارى المتميز داخل مدينة إسنا. المنزل، الذى تم بنائه تقريبا فى الفترة من 1920 إلى 1930، تم إعادة تأهيله وعودته إلى هيئته الاصلية عام 2019 م.

ويتم العمل داخل المشروع حاليًا بالتعاون مع كل من محافظة الأقصر ووزارة الآثار، وذلك بتمويل من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث بدأ تنفيذ هذا المشروع القومى فى إطار الاتفاقية المشتركة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر.

التراث العتيق على واجهات منازل مدينة إسنا



التراث على واجهات المنازل القديمة بإسنا



جولة لتفقد ودراسة المنازل التراثية لتطويرها ضمن المشروع



جولة لتفقد ودراسة المنازل التراثية لتطويرها



قيادات منطقة آثار إسنا وأرمنت فى جولة لتفقد ودراسة المنازل التراثية



مدير اثار اسنا وارمنت خلال الجولة بالمنازل