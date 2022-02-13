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تنظيم فوج للفتاة العربية بعد نجاح فوج "الجامعية" في الأقصر.. صور

الأحد، 13 فبراير 2022 12:43 م
تنظيم فوج للفتاة العربية بعد نجاح فوج "الجامعية" في الأقصر.. صور رئيس جامعة الأقصر يعلن تنظيم فوج للفتاة العربية
الأقصر - أحمد مرعى

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أشاد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بجميع القائمين على فعاليات فوج الفتاة الجامعية، تحت شعار "هى قادة وقيادة"، الذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة الأقصر، في الفترة من 9 حتى 13 فبراير الجاري، وذلك انطلاقاً من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمكين المرأة المصرية، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة 200 طالبة، من 28 جامعة.

وأعرب رئيس جامعة الأقصر، عن سعادته بنجاح الفوج واستمتاع الطالبات بالزيارات الأثرية والسياحية والرحلات الترفيهية داخل المحافظة، مؤكدا أن الجامعة بصدد تنظيم فوج للفتاة العربية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع معهد إعداد القادة.

ومن جانبه أشاد نائب محافظ الأقصر، بالفوج الذي يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمرأة والفتاة المصرية، مؤكدا أن مصر قطعت خطوات سريعة وكبيرة في عملية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، حيث أن قضية تمكين المرأة تعد أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنى فى بناء الجمهورية الجديدة.

وتخلل الحفل فقرات غنائية لكورال مصر الذين قدموا حفلا موسيقيا امام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بجامعة كفر الشيخ، واشاد فخامته بأدائه، وفي الختام سلم مدير المعهد عددا من الدروع وشهادات التقدير، لرئيس الجامعة، ونائب المحافظ، ومنظمي الفوج من جامعة الأقصر، والطالبات من الجامعات المشاركة.

يشار إلى أن فعاليات الفوج تضمنت الجلسة الافتتاحية ومحاضرة بعنوان القيادة النسائية، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرا الغربية، وكذلك عقد لقاء مفتوح تحت شعار قضايا الفتاة الجامعية، إلى جانب عمل جولات سياحية وترفيهية وتثقيفية  "جولة حنطور-  جولة حرة بالسوق السياحي - جولة نيلية وزيارة معبد الأقصر - زيارة البر الغربي ويتمثل فى الدير البحرى ووادى الملوك ومعبد هابو- زيارة معبد الكرنك - زيارة معبد الأقصر" بجانب عمل زيارة لمستشفى الأورمان، وقدم كورال مصر كلية التربية الموسيقية فقرات غنائية لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال.

حفل ختام فوج الفتاة الجامعية برعاية جامعة الأقصر
حفل ختام فوج الفتاة الجامعية برعاية جامعة الأقصر

 

رئيس جامعة الأقصر يعلن تنظيم فوج للفتاة العربية
رئيس جامعة الأقصر يعلن تنظيم فوج للفتاة العربية

 

فعاليات ختام فوج الفتاة الجامعية بالأقصر
فعاليات ختام فوج الفتاة الجامعية بالأقصر

 


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