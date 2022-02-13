اليوم السابع
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الأحد، 13 فبراير 2022 06:13 م
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تعرف على نتائج جولة لجنة شئون القرى ببني سويف داخل القطاعات والمرافق الحيوية

الأحد، 13 فبراير 2022 05:06 م
تعرف على نتائج جولة لجنة شئون القرى ببني سويف داخل القطاعات والمرافق الحيوية جولة لجنة شؤون القرى ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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واصلت لجنة شؤون القرى،التي شكلًها محافظ بني سويف الدكتورمحمد هاني غنيم، برئاسة محمد جبر معاون المحافظ،مرورها وجولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.

 

وقامت اللجنة اليوم بزيارات متابعة وتفتيش لسير العمل بقرى 4 مراكز والتي شملت: الفشن ،الواسطى، سمسطا، وبني سويف، حيث زارت اللجنة خلالها عدد من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية بهما ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشوارع والأماكن الحيوية بهما ومتابعة الالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوي بفيروس كورونا وخلال الزيارة تم رصد مجموعة من الملاحظات والسلبيات في بعض القطاعات الخدمية والمرافق أثناء متابعاتها الميدانية بقرى (أبسوج،قمن العروس ،بدهل، إبشنا)، وقد تفقدت اللجنة مقار: الوحدات المحلية والصحية والبيطرية والجمعيات الزراعية ومكاتب التموين، فضلاً عن متابعة الحالة العامة لمستوى النظافة، وتم بتوجيه مسؤولى الوحدات والمجالس القروية بالتحقيق في ذلك والمرور اليومي والمتابعة المستمرة على تلك المواقع الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إعداد تقرير عن موقف الخدمات بها واحتياجات دعمها والارتقاء بها.


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