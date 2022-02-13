تعرف على الخطط الشاملة لتطوير المناطق التراثية والأثرية فى مشروع مدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل فى تنفيذ مقترحات تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، حيث تم تشكيل لجنة من محافظة الأقصر بإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك بعمل جولة مكوكية على مدار 24 ساعة لمتابعة المناطق الأثرية والتاريخية بمدينة إسنا.

وتضم أعمال مشروع مدينة إسنا التاريخية والتراثية، البدء فى إحياء مدينة إسنا التاريخية في منطقة معبد اخنوم، وإزالة السوق السياحي بالكامل ومنطقة خلف المعبد، وعمل ساحة كبيرة للمعبد ومركز ثقافي متطور ومنطقة كافيهات عالمية، وتطوير وترميم وتأهيل 100 منزل بمنطقة المعبد والممشي السياحي الجديد، ودعم الممشي السياحي الجديد سيقام علي اكثر من 3000 متر وسيتصل بالحديقة الجديدة التي ستقسم لثلاث فئات (عائلات - اطفال- شباب).

كما يشمل المشروع عمل ساحة انتظار كبيرة للمركبات والاتوبيسات التي ستنتظر الوافدين من المراكب السياحية، وإقامة سوق سياحي جديد علي أحدث طراز بما يحافظ علي الهوية المصرية القديمة، ويجري بحث إمكانية اقامة حفلات صوت وضوء داخل منطقة المعبد بعد تطويره.

وقامت اللجنة على مدار الأيام الماضية بجولة للعمل على تنظيم جولة فى وكالة الجداوى التاريخية، ومعبد إسنا، وقيسارية إسنا ومعصرة الزيوت التراثية والمبانى التاريخية ومحيط معبد إسنا، وتم عمل تقرير وافى بتلك الجولة للبدء فى تطوير المدينة بدعم من وزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة والآثار.

وكان قد عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعا بمقر وزارة التنمية المحلية لاستعراض مقترحات تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية و يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وعدد من قيادات وزارتى السياحة والآثار والتنمية المحلية.