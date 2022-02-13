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بيت الشعر بالأقصر يستضيف 4 من الشعراء الفائزين بالجوائز العربية والمصرية

الأحد، 13 فبراير 2022 11:09 ص
بيت الشعر بالأقصر يستضيف 4 من الشعراء الفائزين بالجوائز العربية والمصرية أصدقاء بيت الشعر بالأقصر يستمتعون بإبداعات أربعة من الشعراء
الأقصر - أحمد مرعى

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أقام بيت الشعر بالأقصر بقيادة حسين القباحى مدير البيت، فعاليات أمسية لأربعة شعراء من الفائزين ببعض الجوائز الأدبية لهذا العام، في ليلة شعرية استمع الجمهور فيها لقراءات شعرية من مختلف الألوان الإبداعية، وهم الشاعر الضوي محمد الضوي، والشاعر عبيد عباس، والشاعر عبدالنبي عبادي، والشاعر محمد المتيم، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسن عامر.

وبدأت الأمسية بالشاعر الضوي محمد الضوي شاعر، وكاتب مسرحي، عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنيا، صدر له ست مجموعات شعرية، ومسرحيتان شعريتان، وفاز بعدة جوائز محلية وعربية، وهو الفائز مؤخرًا بجائزة الشارقة للإبداع العربي الإصدار الأول، المركز الأول، فرع أدب الطفل، عن مسرحيته الغنائية (سر اختفاء الشمس)، ومما قرأ من شعره:- (معًا سوف نخطو على دَرَجٍ هادئٍ صُدفةً، صُدْفةً وبلا خُطّةٍ .. لا وُعودَ بحلِّ مشاكلَ كُبرى ولا ضرباتٍ على الصخرِ كي يثمرَ الماءَ غصبًا فقط سوفَ نخطو).

ثم تلاه الشاعر عبيد عباس شاعر فصحى وكاتب مسرح مصري، ولد في 16 أكتوبر 1976 في قنا، الحاصل على ليسانس الآداب والتربية - قسم اللغة الإنجليزية 1999 – جامعة جنوب الوادى – مصر، ويعمل مدرسا للغة الإنجليزية، ونشر أعماله فى العديد من الصحف المصرية والعربية (الشعر ـ الثقافة الجديدةـ اخبار الأدب ـ البيان الكويتيةـ اقلام جديدة ـ الأهرام المسائى...وغيرهم.)، ويشارك فى العديد من المؤتمرات والمهرجانات المصرية، ثم تلاه الشاعر عبدالنبي عبادي من مواليد 1 يناير 1987م- قنا - شاعر ومؤلف مسرحي مصري، ومما قرأ من شعره من قصيدة "حارس التناقضات":- (تنزّلَ من غيومِ الله سِرّا لتفضحهُ القصيدةُ حيثُ مرّا.. توضّأَ بالحروفِ وصارَ معنى يُصلّي الحُبّ بين الناس جهرا تُنازعُهُ الصّفاتُ وتشتهيهِ عيونُ الفكر).

واختتمت الأمسية بالشاعر محمد المتيم - شاعر، ومحرر أدبي، والمحرر العام لمنصة الاستقلال الثقافية، وصدرت له مجموعة شعرية "دمعةٌ تفُكُّ حصارَين" عن دائرة الثقافة بالشارقة 2016، وشارك في مؤتمرات شعرية في مصر والإمارات والسودان، وله تحت الطبع؛ كتاب يوميات "اقتربتُ ورأيت - أحاديث الوجد والضباب"، ومجموعة شعرية "الغزال ذو القميص الأحمر"، وفاز ديوانه "افتحي الباب يا فاطمة" بجائزة عفيفي مطر وهو الديوان الذي صدر مؤخرًا عن دار بتانة للنشر والتوزيع.

إبداعات أربعة من الشعراء الفائزين بالجوائز العربية والمصرية
إبداعات أربعة من الشعراء الفائزين بالجوائز العربية والمصرية

 

أصدقاء بيت الشعر بالأقصر يستمتعون بإبداعات أربعة من الشعراء
أصدقاء بيت الشعر بالأقصر يستمتعون بإبداعات أربعة من الشعراء

 

حضور الامسية الشعرية فى الأقصر
حضور الامسية الشعرية فى الأقصر

 

فعاليات الأمسية الشعرية فى بيت شعر الأقصر
فعاليات الأمسية الشعرية فى بيت شعر الأقصر

 


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