بدء مقابلات المرشحين لرؤساء لجان سير امتحانات ومراقبين أوائل بتعليم الغربية

الغربية ـ عادل ضرة - مصطفى عادل

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية بقيادة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، لجنة مقابلات المرشحين للعمل رؤساء لجان سير، ومراقبين أوائل، ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان، لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 / 2022، بحضور مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وأعضاء من الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، والتوجيه المالى والإداري، ولجنة الإدارة بقطاع الإسكندرية.

تمت المقابلات بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، وأجريت المقابلات للمرشحين من ديوان المديرية وإدارتى السنطة وغرب المحلة.

جدير بالذكر، أن المقابلات لاختيار المرشحين لرئيس مركز توزيع، ورئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة، ستتم على مدار أربعة أيام تبدأ من اليوم وتنتهى يوم الأربعاء المقبل، حيث تم توزيع الإدارات على مدار الأربعة أيام وفقا للجدول الزمنى المحدد من قبل الوزارة.

كما عقدت لجنة مقابلات المرشحين للعمل رؤساء لجان سير، ومراقبين أوائل لامتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها الأربعة الصناعى والزراعى والتجارى والفندقي، بحضور ورئاسة فتحى أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، وعضوية كل من محمد بكر الصديق، مدير إدارة التعليم الفنى بالإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، سعيد مبروك الحصاوي، لجنة الإدارة صناعى قطاع طنطا، رشا إبراهيم محمد إبراهيم، مدير الشؤون القانونية بالوزارة، محمود عبد الرحمن عبد الرؤف، التوجيه المالى والإدارى بالوزارة، وذلك بقاعة مدرسة طنطا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية.

عقدت اللجنة المقابلات اليوم لاختيا المرشحين للعمل رؤساء لجان سير، ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسى 2021 / 2022، حيث تمت مقابلات المرشحين للتعليم الصناعي، وسيتم اختيار باقى نوعيات التعليم الفنى غداً الاثنين بنفس القاعة.